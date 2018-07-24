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Татар-информ

24 июля 2018, 22:44

ОбществоВ мире

Нижнекамец получил диплом за рекордное количество сеансов радиосвязи в дни ЧМ-2018

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Позывной Ильяса Бикбаева – RC18KZ, он является руководителем радиоклуба «Нижнекамскнефтехим».

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Житель Нижнекамска Ильяс Бикбаев получил диплом 1 степени Союза радиолюбителей России за то, что установил 1777 сеансов радиосвязи с любителями России, Европы и Азии в дни Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Позывной Ильяса Бикбаева – RC18KZ, он является руководителем радиоклуба «Нижнекамскнефтехим».

Коротковолновым и ультракоротковолновым радиолюбительством занимаются миллионы людей по всему миру. Радиолюбители общаются разными способами – телеграф (морзянка), телефон (обычная речь), телетайп (на экране компьютера), есть даже КВ-телевидение.

Каждый радиолюбитель должен получить в соответствующих органах свой уникальный позывной и передавать его при каждой связи. За разными странами закреплены разные буквенные серии, так что всегда понятно, откуда человек ведет передачу.

Например, позывные России начинаются с букв U или R. Кроме позывных радиолюбители обмениваются оценками слышимости, а также любой другой полезной информацией. Радиосвязь считается состоявшейся, если оба корреспондента успешно приняли друг от друга позывные и оценки слышимости.

 

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