Эксперт отреагировал на слова Хейли, что «Россия никогда не станет другом» США

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о том, что Россия «никогда не станет другом» для Соединенных Штатов, сообщает RT.

По словам Владимира Васильева, после продуктивной встречи Президентов России и США в Хельсинки необходимы контрдействия со стороны администрации Трампа. Поскольку госсекретарь США Майк Помпео занимался подготовкой встречи в Хельсинки, ему трудно выступить против президентской линии, поэтому эту задачу взяла на себя Никки Хейли.

Заявление Хейли — это «благословение» для внешнеполитического сообщества и различных госструктур на невыполнение достигнутых в Хельсинки договоренностей, считает эксперт.

«Окружение Трампа взяло другой курс — на саботаж», — сказал Васильев.