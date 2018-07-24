Татарстан вошел в тройку регионов России по количеству иностранных студентов

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Республика Татарстан стала третьей по популярности среди российских регионов, куда приехали для обучения иностранные студенты, передает RT.



Всего в Татарстан с января по июнь текущего года прибыло 8 тыс. 143 иностранных студента. По итогам прошлого года третье место занимала Омская область (6 тыс. 551 человек).



Первые две позиции в 2018 году возглавили Санкт-Петербург и Ленинградская область (33 тыс. 974 человека) и Москва (30 тыс. 568 человек). Четвертое и пятое места заняли Новосибирская (6 тыс. 753) и Томская (6 тыс. 582) области.



Всего в России в этом году на десять процентов выросло число иностранных студентов. Для учебы в страну с января по июнь прибыло 187 тыс. 232 человека, в прошлом году за аналогичный период — 169 тыс. 233 иностранных гражданина.