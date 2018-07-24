Клиенты ВТБ перевели по номеру телефона 35 млрд рублей

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). За первое полугодие 2018 года пользователи ВТБ-Онлайн совершили более 4,5 млн денежных переводов по номеру телефона без ввода полных реквизитов счета получателя. Общий объем отправленных средств превысил 35 млрд рублей. Число операций и оборот по ним ежемесячно увеличивается на 7 процентов.

В мобильном приложении проведение денежных переводов по номеру телефона позволяет совершить операцию по упрощенной схеме. Клиент может не вводить номер получателя вручную, а просто выбрать его в списке контактов.

На сегодняшний день 90 процентов переводов приходится на мобильную версию ВТБ-Онлайн, 10 процентов — на интернет-банк. Пользователи смартфонов на Android совокупно отправляют больше переводов, чем владельцы устройств на iOS (50,4 процента к 49,6 процента соответственно). Однако средняя сумма операции у обладателей iPhone/iPad на 34 процента выше.

Популярности услуги способствует скорость переводов (деньги поступают получателю сразу после отправки) и выгодные тарифы (внутрибанковские переводы в ВТБ бесплатные).