(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Агрызском районе Татарстана сгорело 400 тюков сена, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о горящем в поле сене возле села Салауши пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне в 16.18.

Прибывшие к месту ЧП пожарные ПСЧ №101 обнаружили, что огнем охвачены 400 рулонов сена на площади 200 кв. метров. Работники крестьянско-фермерского хозяйства с помощью спецтехники успели оттащить от горящих тюков другое сено.

Чуть меньше часа потребовалось пожарным, чтобы полностью ликвидировать пожар. Огнем было уничтожено 400 тюков сена весом 160 тонн. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

