Качественно и безопасно: Ищите в магазинах новый знак ГОСТа и QR-код на товаре

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Российские производители, подтвердившие соответствие своей продукции ГОСТу, начали наносить знак национальной системы стандартизации на упаковку. Он означает, что качество продукции полностью соответствует требованиям этого национального стандарта. Первыми, кто воспользовался новыми возможностями, стали предприятия Свердловской и Нижегородской областей.

Национальная система сертификации (НСС) гарантирует соответствие продукции требованиям ГОСТ. Его нанесение возможно только по результатам лабораторных испытаний, проведенных в аккредитованных лабораториях Росстандарта. Поэтому знак НСС на упаковке дает покупателю гарантии в том, что приобретаемая продукция отвечает требованиям национального стандарта, а значит, является качественной и безопасной.

Успешно прошедшая проверку испытаниями продукция вносится в реестр объектов оценки соответствия, маркированных знаком национальной системы стандартизации. Это так называемый «белый список» производителей и их товаров, его можно найти на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

При этом проверить наличие выбранного товара в реестре можно будет и прямо в магазине. Для этого достаточно воспользоваться обычным считывателем QR-кодов на своем мобильном устройстве.

«Знак НСС и QR-код являются самым простым и верным способом проверки продукции на фактическое соответствие ГОСТу. Здесь уже не получится просто купить в Интернете сертификат. Продукция либо прошла через лабораторные испытания, либо нет. Соответственно, QR-код покажет, есть ли об этом запись в реестре Росстандарта или качество товара государством не подтверждено. Для бизнеса использование знака НСС — хорошая возможность завоевать доверие потребителя к своей продукции, качество которой подтверждено реальными испытаниями в государственной лаборатории. А у потребителя наконец появится верный ориентир на рынке — ГОСТ, которому можно доверять», — отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Вместе с подтверждением соответствия ГОСТу производитель получает уникальный QR-код, который вправе нанести на упаковку вместе со знаком НСС. Код с ссылкой перенаправит прямиком на запись в «белом реестре» на сайте Росстандарта (http://ncs.gostinfo.ru/registry/sert).

Именно так могут поступать жители Свердловской области. Знак НСС и сопутствующий ему QR-код уже появился на упаковке ряда продуктов местных производителей. К примеру, речь идет о молоке пастеризованном питьевом с массовой долей жира 3,2 процента производства Алапаевского молочного комбината и молоке пастеризованном питьевом жирностью 2,5 процента и 3,2 процента, разлитом и упакованном на Ирбитском молочном заводе.

Испытания на соответствие ГОСТу успешно прошла и продукция нижегородского предприятия — Первого Мясокомбината (колбасы вареные, сосиски и сардельки). А совсем скоро QR-код станет гарантией качества и для продукции красноярских производителей — Красноярского водочного завода и минусинского молочного завода «Молоко».

В Омской области к маркировке своей продукции знаком соответствия ГОСТу готовятся трикотажная фабрика «Эдельвейс», производитель детской одежды «Ольга» и изготовитель постельного белья «ПКФ «Орбита». Увидеть знак и код можно будет на упаковках светильников ПО «Электроточприбор» и термоэлектрических преобразователях, произведенных НПП «Эталон».

Все эти предприятия уже подтвердили качество своей продукции, которая внесена в реестр НСС на сайте Росстандарта.

Отдельный список предназначен для недобросовестных производителей, необоснованно использующих знак НСС. В этот реестр попадут те товары, чьи производители маркировали свою продукцию как соответствующую ГОСТу без прохождения необходимых испытаний в аккредитованных лабораториях.

Национальная система сертификации — проект, одобренный в конце 2016 года на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на рынке под председательством главы Минпромторга России Дениса Мантурова. В 2017 года система прошла апробацию в 7 «пилотных» регионах (Нижегородская, Свердловская, Кировская, Оренбургская, Волгоградская, Омская области и Республика Крым) и в 2018 году полномасштабно развернута по всей стране. Информация о производителях, прошедших оценку соответствия на требования ГОСТ, уже доступна на сайте Росстандарта.