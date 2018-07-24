В Казани стартовал чемпионат мира по гандболу

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 24 июля, в столице Татарстана открылся VIII чемпионат мира по пляжному гандболу, сообщает Департамент медиа АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».



Соревнования проходят на кортах Центра пляжных видов спорта, расположенных на ул. Сибгата Хакима, 70. Вход свободный.



Сегодня стартует групповой этап. Поединки начались с 9 утра на трех кортах. В течение дня на поле выйдут сборные Бразилии, Вьетнама, России, Испании, Греции, Польши, Франции, Дании, Катара, Уругвая, США, Австралии и других стран. Всего в турнире принимают участие 32 мужских и женских национальных команды.



Ранее первый вице-президент Международной федерации гандбола (IHF) Жоэль Дельпланк на стартовой пресс-конференции чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани заявил, что турнир в столице Татарстана получится превосходным.