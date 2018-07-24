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Россиянки уступили Бразилии на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

Татар-информ

24 июля 2018, 09:38

Спорт

В Казани стартовал чемпионат мира по гандболу

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Фото: соцсети

В течение дня на поле выйдут сборные Бразилии, Вьетнама, России, Испании, Греции, Франции, Дании, Катара, Уругвая, США, Австралии и других стран.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 24 июля, в столице Татарстана открылся VIII чемпионат мира по пляжному гандболу, сообщает Департамент медиа АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Соревнования проходят на кортах Центра пляжных видов спорта, расположенных на ул. Сибгата Хакима, 70. Вход свободный.

Сегодня стартует групповой этап. Поединки начались с 9 утра на трех кортах. В течение дня на поле выйдут сборные Бразилии, Вьетнама, России, Испании, Греции, Польши, Франции, Дании, Катара, Уругвая, США, Австралии и других стран. Всего в турнире принимают участие 32 мужских и женских национальных команды. 

Ранее первый вице-президент Международной федерации гандбола (IHF) Жоэль Дельпланк на стартовой пресс-конференции чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани заявил, что турнир в столице Татарстана получится превосходным.

 

Сегодня стартует чемпионат мира по пляжному гандболу🤾‍♂️ Представляем вашему вниманию расписание первого игрового дня📆 Напоминаем, что соревнования пройдут с 24 по 29 июля в центре пляжных видов спорта. Вход свободный! #dspkazan #жаравКазани #heatinKazan

Публикация от @ dspkazan

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