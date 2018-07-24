Путешественник из Китая приехал в Казань верхом на лошади

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Путешественник из Китая Цзин Ли верхом на лошади приехал в Казань. Фотографии из конного похода он опубликовал на странице «ВКонтакте».

17 июля Ли приехал в Татарстан, село Нижнее Алькеево, 22 июля он добрался до Казани и остановился в конном клубе «Радужный».

Турист успел побывать в нескольких городах, принявших чемпионат мира по футболу. Он посетил Сочи, Волгоград, Москву, Самару, Саратов. Его путешествие началось в Карачаево-Черкесии, а завершится в Мурманске.