МВФ прогнозирует инфляцию в миллион процентов в Венесуэле

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). По итогам года инфляция в Венесуэле достигнет 1 млн процентов. Соответствующий прогноз сделал экономист Международного валютного фонда Алехандро Вернер, сообщает РИА Новости со ссылкой на El Nacional.

Если этот прогноз оправдается, то, по мнению Вернера, Венесуэлу ждет экономический коллапс и новая волна эмиграции.

Ранее рекордный для латиноамериканских стран уровень инфляции в Венесуэле также спрогнозировал профессор экономики Столичного университета в Каракасе Натан Ледерман.