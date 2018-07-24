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(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Автобус с туристами из Татарстана попал в ДТП под Оренбургом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.
Авария произошла на 43-м км трассы Казань – Оренбург. По предварительным данным, участниками ДТП стали туристический автобус, который вез жителей Казани на курорт в Соль-Илецк, и три легковушки – «Лексус», «Хендэ» и «Шкода».
Причины ДТП и количество пострадавших уточняются.
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