Минкомсвязи оценило затраты интернет-компаний на «закон Яровой»

Дополнительные расходы некрупных онлайн-сервисов на выполнение требований «закона Яровой» могут составить 20 млн рублей.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Дополнительные расходы интернет-компаний с 500 тыс. активных пользователей на выполнение «закона Яровой» могут составить около 20 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ Минкомсвязи.

Согласно оценке ведомства, затраты Rambler Group могут составить 11 млн рублей единоразово и еще 1,4 млн рублей ежегодно. Сумма состоит из расходов на увеличение серверного парка, приобретение систем оперативно-розыскных мероприятий, а также разработку программного обеспечения.

В прошлом году Mail.Ru Group оценивала разовые расходы компании на реализацию «закона Яровой» в 1-2 млрд долларов. Дополнительные ежегодные расходы компания оценивала в 100 млн долларов. По мнению аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, оценки Минкомсвязи по расходам онлайн-сервисов на выполнение «закона Яровой» являются заниженными. Для более крупных компаний затраты могут составить более 1 млрд рублей, подчеркивает эксперт.