Росстат спрогнозировал рост населения РФ к 2036 году до 157 миллионов человек

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(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). К 2036 году население России может увеличиться до 157 млн человек. Это следует из оптимистического варианта прогноза Росстата от 2018 года, пишет газета «Известия».
По сравнению с прошлогодней версией демографического прогноза, ожидаемая численность жителей страны выросла со 154 млн человек до 157 млн. Дело в том, что при оптимистическом варианте развития событий увеличение населения будет обеспечиваться не только за счет мигрантов, но и за счет естественного прироста.
По мнению специалистов, к 2035 году естественный прирост достигнет 349 тыс. человек за год. Кроме того, в Россию должны будут ежегодно прибывать до 0,5 млн мигрантов.
Этот вариант прогноза исходит из того, что цели, поставленные в Концепции демографической политики до 2025 года и принятой в 2017-м государственной программе «Развитие здравоохранения» будут достигнуты. Последняя предусматривает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности.
Средний вариант прогноза Росстата предполагает сокращение численности населения страны с нынешних примерно 147 млн человек до почти 146 млн, а низкий – до 137 млн. По сравнению с прошлогодними версиями оба они ухудшены на 1 млн.
Низкий вариант исходит из сохранения существующих демографических тенденций – в 2017 году наблюдалась естественная убыль населения, а средний из взаимодействия установившихся трендов и государственной политики.
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