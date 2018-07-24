Орбакайте дебютирует на сцене «Современника» в постановке «Двое на качелях»

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(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Певица и актриса Кристина Орбакайте дебютирует на сцене «Современника» в постановке Галины Волчек «Двое на качелях», передает РИА Новости.
Показы пройдут 24 и 25 июля. Три года назад Волчек создала новую версию постановки, в главных ролях сыграли Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов. В этом году спектакль ушел из репертуара театра, потому что Хаматова взяла творческий отпуск. Тогда Волчек предложила Орбакайте сыграть главную роль, так как знала, что в ней скрыт талант драматической актрисы.
Орбакайте в свою очередь призналась, что выйти на сцену театра было ее давней мечтой и что предложение режиссера стало для нее приятной неожиданностью. Также Кристина добавила, что не простила бы себе, отказавшись от игры в спектакле.
Певица предстанет перед публикой а роли Гитель – главной героини пьесы Гибсона. «Роль Гитель – настоящий подарок судьбы», – сказала актриса.
Мать Орбакайте – певица Алла Пугачева планирует посетить премьерные показы осенью, когда вернется из отпуска.
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