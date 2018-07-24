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Татар-информ

24 июля 2018, 09:16

КультураШоу-бизнес

Орбакайте дебютирует на сцене «Современника» в постановке «Двое на качелях»

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Фото: соцсети

Показы спектакля состоятся 24 и 25 июля.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Певица и актриса Кристина Орбакайте дебютирует на сцене «Современника» в постановке Галины Волчек «Двое на качелях», передает РИА Новости.

Показы пройдут 24 и 25 июля. Три года назад Волчек создала новую версию постановки, в главных ролях сыграли Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов. В этом году спектакль ушел из репертуара театра, потому что Хаматова взяла творческий отпуск. Тогда Волчек предложила Орбакайте сыграть главную роль, так как знала, что в ней скрыт талант драматической актрисы.

Орбакайте в свою очередь призналась, что выйти на сцену театра было ее давней мечтой и что предложение режиссера стало для нее приятной неожиданностью. Также Кристина добавила, что не простила бы себе, отказавшись от игры в спектакле.

Певица предстанет перед публикой а роли Гитель – главной героини пьесы Гибсона. «Роль Гитель – настоящий подарок судьбы», – сказала актриса.

Мать Орбакайте – певица Алла Пугачева планирует посетить премьерные показы осенью, когда вернется из отпуска.

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