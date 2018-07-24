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В Татарстане руководитель предприятия попал под суд за невыплату зарплаты 32 работникам

Татар-информ

24 июля 2018, 08:39

Происшествия

В Подмосковье огонь охватил торговые ряды

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По предварительным данным, площадь пожара составляет 600 кв. метров.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Подмосковье огонь охватил торговые ряды, сообщает газета «Известия».

Пожар вспыхнул в подмосковном городе Монино на улице Железнодорожная. Горят торговые ряды на площади 600 кв. метров.

На данный момент известно, что пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.
 

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