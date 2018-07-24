(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Подмосковье огонь охватил торговые ряды, сообщает газета «Известия».
Пожар вспыхнул в подмосковном городе Монино на улице Железнодорожная. Горят торговые ряды на площади 600 кв. метров.
На данный момент известно, что пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.
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