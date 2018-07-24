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Татар-информ

24 июля 2018, 08:20

Политика

Источник: Израиль не стал отвергать предложение РФ по Сирии

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Израильская сторона настаивает на полном выводе из Сирии всех иранских сил.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны этой страны Авигдор Либерман на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым не отвергали каких-либо российских предложений по Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в израильском Правительстве.

Переговоры в Иерусалиме длились более двух часов. По словам собеседника агентства, израильская сторона выразила заинтересованность в полном выводе из Сирии всех иранских сил. При этом она сохраняет за Армией обороны Израиля «право свободы действия», добавил он.

Ранее агентство «Рейтер» сообщило, что в ходе переговоров Израиль отверг предложение России об отводе иранских сил в Сирии на 100 км от линии прекращения огня на Голанских высотах. Нетаньяху якобы заявил Лаврову, что его страна не позволит Ирану укрепиться даже в 100 км от границы.

МИД РФ по итогам встречи заметил, что ее участники обсудили различные проблемы Ближнего Востока, особое внимание уделив ситуации в Сирии.  

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