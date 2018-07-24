Конгресс США решил продлить запрет на военное сотрудничество с Россией

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(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Конгресс Соединенных Штатов намерен продлить запрет на военное сотрудничество с Россией. Это следует из совместного отчета комитетов по Вооруженным силам Сената и Палаты представителей, передает РИА Новости.
РФ названа в документе «конкурентом» США, в проекте оборонного бюджета на 2018 год ей посвящена отдельная глава.
Для противодействия России предлагается запретить военное сотрудничество с ней, способствовать отказу партнеров и союзников от российского вооружения, наложить запрет на возможность признания Крыма российским и выделить Украине 250 млн долларов на поставки летального оружия.
Также конгрессмены требуют от Президента США Дональда Трампа определиться, нарушила ли Россия Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, и назначить лицо, ответственное за противодействие злонамеренному иностранному влиянию внутри страны.
Проект оборонного бюджета предполагает выделение на военные цели в общей сложности 717 млрд долларов.
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