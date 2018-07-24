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Татар-информ

24 июля 2018, 06:55

Общество

Минобороны предложило забирать у граждан машины в случае войны

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Военное ведомство предлагает поставить на учет в военкоматах все легковые автомобили.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Министерство обороны намерено расширить список автомобилей, которые могут быть мобилизованы в случае введения военного положения. Речь идет о легковых машинах, пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующий проект приказа военного ведомства.

Документ предполагает включение в число транспортных средств, которые в мирное время должны быть поставлены на учет в военных комиссариатах, автомобилей категории технического регламента Таможенного союза «М1». Это все легковые машины, позволяющие перевозить от одного до восьми пассажиров.

Личный автотранспорт может быть мобилизован только в случае введения военного положения. Мобилизованная техника будет поступать на вооружение вновь формируемых соединений и частей военного времени. Предпочтение будет отдаваться отечественным внедорожникам. В первую речь идет о таких моделях, как «УАЗ-469», «УАЗ-3151», «УАЗ-2966» и «УАЗ-3163» («Патриот»), отмечает издание.

На гражданских машинах военные должны будут передвигаться только до получения штатных авто с армейских складов. После этого мобилизованные транспортные средства должны быть возвращены владельцам с выплатой компенсации за причиненный ущерб.

Обеспечить учет подлежащих мобилизации машин в мирное время должны военкоматы: на каждую из них предполагается завести карточку технического состояния.

Пока что проект приказа проходит межведомственные согласования и проверяется на коррупционную составляющую, он еще может быть подвергнут переработке.

По оценке опрошенных газетой экспертов, Вооруженным силам могут понадобиться в военное время внедорожники отечественного или, в крайнем случае, иностранного производства. Однако до обычных легковушек дело вряд ли дойдет, уверены они.

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