Замглавы ФСИН обвинил избитого в Ярославле заключенного в провокациях

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(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый обвинил избитого заключенного ярославской исправительной колонии № 1 Евгения Макарова в сознательном провоцировании сотрудников учреждения. Об этом пишет газета «Ведомости».
Рудый заявил, что заключенный «допустил 136 нарушений в колонии», однако добавил, что сотрудники не должны были поступать так, как поступили они.
По словам омбудсмена Ярославской области Сергея Бабуркина, он обсудил вопросы безопасности и состояние Макарова с Рудым и председателем Совета при Президенте РФ по правам человека Михаилом Федотовым. Замглавы ФСИН поручил подчиненным обеспечить безопасность заключенного, передает «Интерфакс».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Ярославле отстранены от работы 17 сотрудников ИК-1, предположительно участвовавших в жестоком избиении заключенного, которое попало на видео. Шестеро из них уже арестованы, 11 пока находятся в розыске.
Снятый одним из надзирателей ролик, на котором запечатлено избиение заключенного Евгения Макарова, опубликовала «Новая газета». Передавшая видео адвокат Ирина Бирюкова временно покинула страну из соображений безопасности.
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