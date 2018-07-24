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Татар-информ

24 июля 2018, 06:20

ПолитикаПроисшествия

WSJ узнала о взломе энергосетей США российскими хакерами

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Теоретически злоумышленники получили возможность отключать электроэнергию по своему усмотрению.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Хакерская группировка, называющая себя Dragonfly или Energetic Bear, сумела взломать считавшиеся защищенными сети американских энергетических компаний. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов связывает киберпреступников с Россиией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает РБК.

Взломать сети злоумышленники сумели, атакую партнеров энергокомпаний. В результате они, получив пароли, приобрели доступ к компьютерам диспетчерских служб и теоретически могут теперь отключать электроэнергию по своему усмотрению.

Ранее Министерство внутренней безопасности предупреждало о киберугрозах, но теперь оно впервые рассказало о реальных достижениях хакеров. Впрочем, ведомство не стало называть конкретные компании, ограничившись указанием на сотни жертв.

По мнению МВБ США, не все пострадавшие компании в курсе того, что их сети взломаны. Кроме того, аналитики не могут сказать, каковы были цели кибернападений – пытались ли преступники украсть ту или иную информацию либо готовились к грядущему конфликту.

Власти РФ традиционно отвергают причастность российской стороны к хакерским атакам, направленным на инфраструктуру других государств. 

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