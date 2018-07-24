Hubble сфотографировал увеличенную копию Млечного Пути

На снимке хорошо различима структура галактики, вдвое превосходящей размерами Млечный Путь.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Космический телескоп Hubble сфотографировал напоминающую Млечный Путь, но вдвое превосходящую его размерами галактику NGC 6744 в созвездии Павлина.

В размещенном на сайте телескопа комментарии к снимку отмечается, что NGC 6744 включает окрашенный желтым район ядра со старыми звездами и галактические рукава, отсвечивающие розовым и синим. Синие области полны молодых звезд, а в розовых звезды еще только образуются.

Как отмечает РИА Новости, в этой галактике в 2005 году был зафиксирован взрыв редкой сверхновой SN 2005at. Она образовалась не в результате взрыва системы из белого карлика и массивной звезды или взрыва звезды-гиганта, а в результате гравитационного коллапса ядра старой звезды, сбросившей все внешние оболочки. На данном снимке SN 2005at не зафиксирована.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученым из Университета Калифорнии с помощью телескопа Hubble удалось найти самую отдаленную отдельную звезду, из когда-либо наблюдавшихся с Земли.