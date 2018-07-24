Главное
В Татарстане руководитель предприятия попал под суд за невыплату зарплаты 32 работникам

Татар-информ

24 июля 2018, 05:58

Культура

Оркестр SFORZANDO выступит на Всемирном фестивале уличного кино в Казани

Рекомендуем

Зрители услышат музыку из мультфильмов «короля аниме» Хаяо Миядзаки.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Молодежный оркестр Фонда поддержки исполнительского искусства SFORZANDO выступит на втором дне Всемирного фестиваля уличного кино, который пройдет 25 и 26 июля в казанском парке Горького. В исполнении оркестрантов зрители услышат программу из музыки мультфильмов «короля аниме» Хаяо Миядзаки, сообщает пресс-служба фонда.

На фестивале под открытым небом будут показаны лучшие короткометражки молодых режиссеров со всех уголков мира. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита. В конце года ему вручат статуэтку, выплавленную из металла, принесенного организаторам жителями городов, общественными и культурными деятелями со всего мира.

Реклама

Следующая новость

Фанаты откопали трейлер финального «Гоголя»
Новости дня
06:36
Замглавы ФСИН обвинил избитого в Ярославле заключенного в провокациях
06:20
WSJ узнала о взломе энергосетей США российскими хакерами
05:58
Оркестр SFORZANDO выступит на Всемирном фестивале уличного кино в Казани

Зрители услышат музыку из мультфильмов «короля аниме» Хаяо Миядзаки.

04:56
Hubble сфотографировал увеличенную копию Млечного Пути
03:16
Илон Маск выпустит смартфон Tesla
02:45
В России разработали cканер для создания трехмерных копий людей
01:08
Жителей и гостей Казани приглашают сыграть в лапту и бирюльки

Участники смогут попробовать свои силы в лапте, бирюльках, калахе, городках, ручейке, каймаросе, мерекетенге.

00:26
В Нижнекамске открылся обновленный клуб «Гренада»

На открытии присутствовала заместитель главы Нижнекамска Эльвира Долотказина, которая вручила клубу подарочный сертификат на покупку настольных игр.

23.07 23:54
Йеменские повстанцы попросили помощи у Путина
23.07 23:41
Работающая молодежь Заинска сразилась в туристической эстафете

В общем зачете победа досталась команде «Техно», вторую ступень пьедестала заняла молодежная сборная «ГРЭС», команда студотрядов завоевала «бронзу».

23.07 23:31
Популярный интернет-магазин приостановил работу из-за неуплаты налогов
23.07 23:26
«Великий уравнитель 2» возглавил прокат в США
23.07 23:18
Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений с Киевом
23.07 23:10
В Госдуме предложили способ борьбы с нелегальными таксистами
23.07 22:52
ООН отрицает свое участие в эвакуации «Белых касок» из Сирии
23.07 22:48
«Фиксики» собрали в зарубежном прокате более 1 млн долларов
23.07 22:44
В Казанском Кремле откроется фотовыставка о ликах таинства молитвы

В экспозицию Валерия Ряшина «Служение» вошли десятки работ, посвященных человеческим эмоциям в момент совершения таинства.

23.07 22:25
В деле о госизмене может появиться еще один подозреваемый
23.07 22:25
NASA опубликовало снимок необычных облаков на Юпитере
23.07 22:16
Жителей Нижнекамска призывают голосовать за репертуар для open-air кинотеатра

На данный момент 30 процентов опрошенных хотят посмотреть зарубежное кино, на втором месте – мультфильмы, на третьем – легенды советского экрана.

23.07 22:10
Алиментщиков могут лишить возможности сдать на права
23.07 21:56
Трамп о встрече с Путиным: Я ничем не поступился
23.07 21:40
В Токио зафиксировали рекордную жару за всю историю наблюдений
23.07 21:23
Педагог казанской школы для детей-инвалидов победила в международном проффестивале

Танцевальный коллектив школы-интерната занял второе место в номинации «Хореография».

23.07 21:08
Теплоход «Борис Полевой» примет форум «Дни татарской молодежи»

За четыре дня участники форума посетят Ульяновск, Самару, Болгар и Казань.

События