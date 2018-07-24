Оркестр SFORZANDO выступит на Всемирном фестивале уличного кино в Казани

Зрители услышат музыку из мультфильмов «короля аниме» Хаяо Миядзаки.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Молодежный оркестр Фонда поддержки исполнительского искусства SFORZANDO выступит на втором дне Всемирного фестиваля уличного кино, который пройдет 25 и 26 июля в казанском парке Горького. В исполнении оркестрантов зрители услышат программу из музыки мультфильмов «короля аниме» Хаяо Миядзаки, сообщает пресс-служба фонда.

На фестивале под открытым небом будут показаны лучшие короткометражки молодых режиссеров со всех уголков мира. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита. В конце года ему вручат статуэтку, выплавленную из металла, принесенного организаторам жителями городов, общественными и культурными деятелями со всего мира.