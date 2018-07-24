Илон Маск выпустит смартфон Tesla

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Компания Tesla, принадлежащая американскому инвестору Илону Маску, выпустит свой смартфон. Фотографии передней и задней панелей смартфона появились в Интернете, сообщает Lenta.ru со ссылкой на GizChina.
Первая информация о разработке смартфона с кодовым названием Quadra появилась осенью 2017 года.
Новинка получит безрамочный дисплей с вырезом под разговорный динамик и фронтальную камеру. На задней стенке смартфона — большой логотип компании, основной динамик и двойная камера.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Маск анонсировал двухмоторную машину Tesla Model 3.
Следующая новость
Участники смогут попробовать свои силы в лапте, бирюльках, калахе, городках, ручейке, каймаросе, мерекетенге.
На открытии присутствовала заместитель главы Нижнекамска Эльвира Долотказина, которая вручила клубу подарочный сертификат на покупку настольных игр.
В общем зачете победа досталась команде «Техно», вторую ступень пьедестала заняла молодежная сборная «ГРЭС», команда студотрядов завоевала «бронзу».
В экспозицию Валерия Ряшина «Служение» вошли десятки работ, посвященных человеческим эмоциям в момент совершения таинства.
На данный момент 30 процентов опрошенных хотят посмотреть зарубежное кино, на втором месте – мультфильмы, на третьем – легенды советского экрана.
Танцевальный коллектив школы-интерната занял второе место в номинации «Хореография».
За четыре дня участники форума посетят Ульяновск, Самару, Болгар и Казань.
Представители восьми регионов проведут 20-е заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа
Россию представила модель агентства «Мисс Татарстан» Алиса Маненок, она и завоевала главный титул конкурса World Beauty Queen 2018.