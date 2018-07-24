В России разработали cканер для создания трехмерных копий людей

Технология позволяет формировать 3D-модель человека для виртуальной примерки одежды и создания протезов в хирургии.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Российский стартап Texel, являющийся резидентом «Сколково», создал первую в мире технологию цветного сканирования людей, пишут «Известия».

Комплекс цветного сканирования людей представляет собой 3D-сканер, оборудованный датчиками и программным обеспечением. Трехмерная фигура создается за считанные минуты. Рама сканера оборачивается вокруг человека за полминуты, система около 60 секунд обрабатывает данные.

Новая разработка позволяет создавать 3D-модель человека для различных сфер применения. Так, трехмерная модель в будущем может быть использована для виртуальной примерки одежды, создания сувенирных статуэток, а также изготовления протезов в хирургии.