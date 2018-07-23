В Нижнекамске открылся обновленный клуб «Гренада»

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Фото: e-nkama.ru
(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске отремонтировали подростковый клуб «Гренада», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Ремонт в клубе прошел по республиканской программе. Внутри клуба были заменены окна, двери и мебель – это первый ремонт за 35 лет.
Клуб «Гренада» открылся в 1983 году. На сегодняшний день здесь функционируют два зала – многофункциональный и кружковый. Ребята занимаются рисованием, лепкой, танцами, учатся играть в шахматы. Каждую неделю клуб посещают 105 детей и подростков из микрорайона № 36.
На торжественном открытии присутствовала заместитель главы Нижнекамска Эльвира Долотказина, которая вручила клубу подарочный сертификат на покупку настольных игр.
В текущем году в Нижнекамске обновили четыре подростковых клуба.
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Участники смогут попробовать свои силы в лапте, бирюльках, калахе, городках, ручейке, каймаросе, мерекетенге.
На открытии присутствовала заместитель главы Нижнекамска Эльвира Долотказина, которая вручила клубу подарочный сертификат на покупку настольных игр.
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