В Нижнекамске открылся обновленный клуб «Гренада»

На открытии присутствовала заместитель главы Нижнекамска Эльвира Долотказина, которая вручила клубу подарочный сертификат на покупку настольных игр.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске отремонтировали подростковый клуб «Гренада», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Ремонт в клубе прошел по республиканской программе. Внутри клуба были заменены окна, двери и мебель – это первый ремонт за 35 лет.



Клуб «Гренада» открылся в 1983 году. На сегодняшний день здесь функционируют два зала – многофункциональный и кружковый. Ребята занимаются рисованием, лепкой, танцами, учатся играть в шахматы. Каждую неделю клуб посещают 105 детей и подростков из микрорайона № 36.



На торжественном открытии присутствовала заместитель главы Нижнекамска Эльвира Долотказина, которая вручила клубу подарочный сертификат на покупку настольных игр.



В текущем году в Нижнекамске обновили четыре подростковых клуба.