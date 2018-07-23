Йеменские повстанцы попросили помощи у Путина

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Председатель Верховного политического совета хуситов Махди Аль-Машат адресовал телеграмму российскому главе Владимиру Путину, в которой попросил посодействовать в прекращении гражданской войны на территории Йемена, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство SABA.
Аль-Машат призвал российского Президента обеспечить стабильность и безопасность в Йемене и попросил использовать свое международное влияние для прекращения конфликта, а также снятия воздушной и морской блокады страны, которую ввела коалиция суннитских государств.
Гражданская война в Йемене началась в 2014 году и продолжается по сей день. По одну сторону баррикад находятся боевое крыло хуситов и лояльная бывшим властям страны часть армии, по другую — войска изгнанного суннитского Президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия.
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