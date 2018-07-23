Популярный интернет-магазин приостановил работу из-за неуплаты налогов

В налоговой службе не стали упоминать название интернет-магазина.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Федеральная налоговая служба совместно с ФСБ нашли нарушения в налоговой отчетности популярного интернет-магазина, который занимается продажей электроники, сообщает РБК со ссылкой на сайт налогового ведомства.

По данным ведомства, в ходе оперативных мероприятий обнаружилось, что компания не использует онлайн-ККТ, к которому должна была перейти с 1 июля 2017 года.

В ходе обысков в офисе магазина службы нашли документы, подтверждающие наличие нарушений в налоговой отчетности.

В налоговой службе не стали упоминать название интернет-магазина. Однако 23 июля интернет-магазин «Плеер.ру» сообщил, что временно приостанавливает работу. Одновременно источник ТАСС рассказал, что в здании офиса компании на ул. Мастеркова идут обыски.

Магазин «Плеер.ру» был основан в 2002 году, в 2013 году компания стала 21-й в списке из 30 самых крупных организаций Рунета по версии Forbes, который оценил выручку интернет-магазина в 60 млн долларов.