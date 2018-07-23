Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений с Киевом

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Корабли Североатлантического альянса прибыли сегодня в порт Одессы для участия в совместных учениях с украинскими Военно-морскими силами, сообщает RT.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подобное плотное взаимодействие является логическим продолжением политики Украины, которая всегда готова сотрудничать с блоком, а также вступить в его состав.
В Одессу прибыли такие суда, как фрегат De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, вспомогательное судно Rhein ВМС Германии, фрегат Fatih и минный тральщик Аnamur ВМС Турции, минный тральщик Lupu Dinescu МС Румынии.
С 9 по 21 июля в акватории Черного моря также проходили совместные учения флота Украины и блока. В маневрах, носивших название «Морской бриз», приняли участие 19 стран-членов НАТО.
Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал RT, что такие совместные учения с Киевом являются лишь поводом изучить акваторию Черного моря с военной точки зрения.
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