Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений с Киевом

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Корабли Североатлантического альянса прибыли сегодня в порт Одессы для участия в совместных учениях с украинскими Военно-морскими силами, сообщает RT.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подобное плотное взаимодействие является логическим продолжением политики Украины, которая всегда готова сотрудничать с блоком, а также вступить в его состав.

В Одессу прибыли такие суда, как фрегат De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, вспомогательное судно Rhein ВМС Германии, фрегат Fatih и минный тральщик Аnamur ВМС Турции, минный тральщик Lupu Dinescu МС Румынии.

С 9 по 21 июля в акватории Черного моря также проходили совместные учения флота Украины и блока. В маневрах, носивших название «Морской бриз», приняли участие 19 стран-членов НАТО.

Полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал RT, что такие совместные учения с Киевом являются лишь поводом изучить акваторию Черного моря с военной точки зрения.