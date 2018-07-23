В деле о госизмене может появиться еще один подозреваемый

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В деле о государственной измене и передаче секретной информации западным спецслужбам может появиться как минимум еще один подозреваемый, сообщает РБК.
Собеседник «Интерфакса» рассказал, что, по предварительным данным, задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
После ареста сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева в Лефортовский суд поступили два ходатайства Следственного управления ФСБ об аресте еще нескольких людей, подозреваемых в государственной измене. 20 июля судья Елена Канаева отправила под арест одного из подозреваемых, вопрос о мере пресечения для другого рассматривался сегодня, но на сайте суда информация о решении по данному делу еще не опубликована.
В «Роскосмосе» заявили, что государственная корпорация не имеет информации о задержании второго сотрудника ЦНИИмаш, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева задержали 20 июля в собственной квартире.
21 июля стало известно, что директор информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон подал в отставку. По делу о госизмене он будет проходить как свидетель.
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