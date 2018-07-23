Алиментщиков могут лишить возможности сдать на права

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Приставы предложили отказать алиментщикам в возможности сдать экзамен на права до погашения задолженностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрия Аристова.
«Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник?» — считает глава службы.
Также он отметил, что в данный момент продолжается работа над законопроектом о введении дальнейших ограничительных мер, в частности, в числе возможных — отказ в регистрации транспорта.
В службе также внесли предложение, которое может обязать работодателей информировать ФССП о приеме на работу должника.
По информации Аристова, на данный момент почти 830 тыс. алиментщикам временно ограничен выезд из страны. В течение пяти месяцев благодаря этой мере службы взыскали около 240 млн рублей.
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