Алиментщиков могут лишить возможности сдать на права

За пять месяцев 2018 года благодаря ограничению выезда из России приставы взыскали с должников 240 млн рублей.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Приставы предложили отказать алиментщикам в возможности сдать экзамен на права до погашения задолженностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрия Аристова.

«Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник?» — считает глава службы.

Также он отметил, что в данный момент продолжается работа над законопроектом о введении дальнейших ограничительных мер, в частности, в числе возможных — отказ в регистрации транспорта.

В службе также внесли предложение, которое может обязать работодателей информировать ФССП о приеме на работу должника.

По информации Аристова, на данный момент почти 830 тыс. алиментщикам временно ограничен выезд из страны. В течение пяти месяцев благодаря этой мере службы взыскали около 240 млн рублей.