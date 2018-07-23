В Татарстане обсудят вопросы рационального использования и очистки речных вод

Представители восьми регионов проведут 20-е заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Татарстане пройдет 20-е заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа. Представители восьми регионов, расположеных в низовье Волги, обсудят вопросы рационального использования и очистки речных вод. Мероприятие пройдет в августе, об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Во время встречи участники обсудят национальный проект «Экология», названный Президентом России одним из приоритетных направлений стратегического развития страны.

Также будут рассмотрены проекты по реализации «Схемы комплексного использования и охраны водных объектов по бассейну реки Волга», которые включают в себя строительство берегоукреплений, объектов инженерной защиты и капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

В случае положительного заключения Бассейнового совета данные проекты получат возможность реализации за счет средств федерального бюджета.

Бассейновый совет создан в соответствии с Водным кодексом РФ.