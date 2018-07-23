Главное
В Татарстане руководитель предприятия попал под суд за невыплату зарплаты 32 работникам

Татар-информ

23 июля 2018, 19:29

Происшествия

В Татарстане судят жителя Уруссу, который публично оскорбил следователя и сжег машины полицейских

Рекомендуем

Ущерб, причиненный 57-летним жителем Ютазинского района республики, превысил 100 тысяч рублей.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Татарстане судят жителя Уруссу, который публично оскорбил следователя и сжег машины полицейских, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В ночь на 9 мая 57-летний житель Ютазинского района республики сжег сразу два автомобиля, принадлежащих полицейским.

Первой от рук злоумышленника пострадала машина «Лифан», принадлежащая следователю межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Татарстан. «Поджигатель» облил колесо легковушки горючей жидкостью и поджег его.

Следующей стала «Лада Приора» старшего оперуполномоченного местного отдела полиции.

Но и на этом мужчина не успокоился. Вечером того же дня он публично оскорбил следователя, который осматривал место поджога.

Материальный ущерб, причиненный «поджигателем», составил чуть меньше 150 тысяч рублей.

Мужчину задержали. Свою вину он признал полностью и возместил потерпевшим ущерб. На время следствия подозреваемого поместили под стражу.

Уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога» и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» направлено в суд для рассмотрения по существу.
 

Реклама

Следующая новость

В Татарстане 20 тысяч человек имеют долги по алиментам
Новости дня
20:54
Путин пригласил Лукашенко в Россию
20:44
В Татарстане обсудят вопросы рационального использования и очистки речных вод

Представители восьми регионов проведут 20-е заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа

20:40
Корона конкурса World Beauty Queen 2018 досталась участнице из Татарстана

Россию представила модель агентства «Мисс Татарстан» Алиса Маненок, она и завоевала главный титул конкурса World Beauty Queen 2018.

20:32
В приквеле «Игры престолов» не будет ни одного знакомого персонажа
20:26
В Набережночелнинском онкологическом диспансере сменился руководитель

Алмаз Хазиев ранее занимал должность врача-онколога онкологического диспансера Казани.

20:12
Эксперты проанализировали, за сколько дней туристы покупают путевки на море
20:04
Минспорта РТ – о гандбольном клубе в Казани: «Идет поиск источников финансирования»

Заместитель министра спорта Татарстана Алмаз Мингулов прокомментировал возможность создания гандбольной команды в Казани.

19:58
Жителей Татарстана предупредили об эпидемии лихорадки Денге в Таиланде и на Кубе

В период с января по июнь 2018 года на территорию республики было завезено 7 случаев лихорадки Денге.

19:50
Узбекистан испытает татарстанские сорта зерновых и картофеля

Делегация из Узбекистана посетила тепличный комбинат «Майский».

19:42
Заинский проект по развитию туризма представят на молодежном форуме «iВолга»

Проект под названием «Туризм для каждого» предусматривает проведение состязаний по туризму среди школьников, студентов, работающей молодежи.

19:36
Руководство IHF: «Надеемся, пляжный гандбол войдет в программу Олимпиады после 2020 года»

Первый вице-президент Международной Федерации гандбола подчеркнул, что пляжный гандбол сейчас представлен на международных турнирах.

19:29
В Татарстане судят жителя Уруссу, который публично оскорбил следователя и сжег машины полицейских

Ущерб, причиненный 57-летним жителем Ютазинского района республики, превысил 100 тысяч рублей.

19:24
В ряде городов и деревень Татарстана будет отключено теле- и радиовещание

Отключение произойдет в Набережных Челнах, Лениногорске, Чистополе, а также в Кукморском районе.

19:20
Рустам Минниханов поздравил Махмута Гареева с 95-летием

Президент Татарстана направил генералу армии поздравительную телеграмму.

19:19
В Татарстане 20 тысяч человек имеют долги по алиментам
19:12
Роман Калашников: «Постараемся показать максимум на чемпионате мира в Казани»

Капитан сборной России по пляжному гандболу поделился ожиданиями от предстоящего первенства планеты.

19:10
Эксперты: Почти 5 процентов казанских водителей говорят по телефону за рулем

Специалисты три месяца наблюдали за автомобилистами Казани.

19:06
Украина может ввести санкции в отношении черноморских портов России
18:58
Сельхозпредприятие Чистопольского района погасило миллионный долг по зарплате

Заработную плату получили 90 работников компании «Трансмолоко».

18:54
Актер Пашинин рассказал об удовольствии от войны в Донбассе
18:50
Умерла звезда сериала «Третья планета от Солнца» Элмари Вендел
18:48
Елена Устич: «Играть на чемпионате мира в спортивной столице России – честь для нас»

Гандболистка сборной России прокомментировала предстоящий старт чемпионата мира в Казани.

18:41
Ямочный флешмоб вынудил ОНФ Татарстана направить внеочередное требование в ГИБДД Нижнекамска

Общественники настаивают на проверке состояния проезжей части в районе села Большое Афанасово.

18:32
Красавица из Казани завоевала титул «Мисс Туризм России»

Впервые за всю историю конкурса корона «Мисс Туризм России» дважды останется в одном регионе, так как в 2017 году победу завоевала Зульфия Шарафеева.

18:26
Жоэль Дельпланк: «Чемпионат мира по пляжному гандболу в Казани будет превосходным»

Первый вице-президент IHF оценил готовность столицы Татарстана к первенству планеты по пляжному гандболу.

События