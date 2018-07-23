Ущерб, причиненный 57-летним жителем Ютазинского района республики, превысил 100 тысяч рублей.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Татарстане судят жителя Уруссу, который публично оскорбил следователя и сжег машины полицейских, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В ночь на 9 мая 57-летний житель Ютазинского района республики сжег сразу два автомобиля, принадлежащих полицейским.

Первой от рук злоумышленника пострадала машина «Лифан», принадлежащая следователю межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Татарстан. «Поджигатель» облил колесо легковушки горючей жидкостью и поджег его.

Следующей стала «Лада Приора» старшего оперуполномоченного местного отдела полиции.

Но и на этом мужчина не успокоился. Вечером того же дня он публично оскорбил следователя, который осматривал место поджога.

Материальный ущерб, причиненный «поджигателем», составил чуть меньше 150 тысяч рублей.

Мужчину задержали. Свою вину он признал полностью и возместил потерпевшим ущерб. На время следствия подозреваемого поместили под стражу.

Уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога» и «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» направлено в суд для рассмотрения по существу.

