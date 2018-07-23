Рустам Минниханов поздравил Махмута Гареева с 95-летием

Президент Татарстана направил генералу армии поздравительную телеграмму.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил президента Академии военных наук, главного инспектора Управления генеральных инспекторов Минобороны РФ, генерала армии Махмута Гареева с 95-летием, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Президент республики направил Гарееву поздравительную телеграмму.

«Вы человек-эпоха, человек, чье имя неразрывно связано с понятиями доблестного служения Отчизне, патриотизма, офицерской чести», — говорится в телеграмме. Минниханов отметил, что всю свою жизнь генерал армии остается верен призванию защищать Родину.

В заключение лидер Татарстана пожелал Махмуту Гарееву здоровья, благополучия и неиссякаемых душевных и жизненных сил.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Сергей Шойгу вручил Махмуту Гарееву орден Александра Невского.