Рустам Минниханов поздравил Махмута Гареева с 95-летием

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Фото: архив/Михаил Захаров
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил президента Академии военных наук, главного инспектора Управления генеральных инспекторов Минобороны РФ, генерала армии Махмута Гареева с 95-летием, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.
Президент республики направил Гарееву поздравительную телеграмму.
«Вы человек-эпоха, человек, чье имя неразрывно связано с понятиями доблестного служения Отчизне, патриотизма, офицерской чести», — говорится в телеграмме. Минниханов отметил, что всю свою жизнь генерал армии остается верен призванию защищать Родину.
В заключение лидер Татарстана пожелал Махмуту Гарееву здоровья, благополучия и неиссякаемых душевных и жизненных сил.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Сергей Шойгу вручил Махмуту Гарееву орден Александра Невского.
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