Эксперты: Почти 5 процентов казанских водителей говорят по телефону за рулем

Специалисты три месяца наблюдали за автомобилистами Казани.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). 4.5 процента казанских водителей используют смартфоны во время вождения, следует из данных исследования специалистов аналитического агентства «ПромРейтинг».

Проводя исследование, специалисты наблюдали за казанскими автомобилистами со 2 апреля по 17 июня.

Отмечается, что 23 процента водителей, которые совмещают вождение с использованием смартфонов, говорят по телефону, поднеся его к уху, а 77 процентов общаются в текстовом формате. Чаще всего автомобилисты взаимодействуют со смартфонами в пробках и на светофорах.

Количество водителей, занятых помимо дороги собственным смартфоном, возрастает вечером в будни. По наблюдениям экспертов, каждый третий водитель вечером использует смартфон, будучи за рулем.

Наименьшее же количество отвлекающихся автомобилистов наблюдается в будни в обеденное время, а также утром в выходные.