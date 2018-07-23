NASA опубликовало снимок необычных облаков на Юпитере

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Фото: nasa.gov
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фотографию необычных облаков в Северном умеренном поясе Юпитера, сделанную космическим зондом Juno.
Снимок был сделан космическим кораблем 15 июля в ходе его 14-го по счету сближения с планетой-гигантом с расстояния примерно в 6200 км от верхней границы облачного слоя. Затем он был обработан сотрудничающим с NASA астрономом-любителем Джейсоном Майором.
В сообщении американского космического агентства отмечается, что ранее исследователи долгие годы пытались понять, насколько глубоко в атмосферу Юпитера уходят наблюдаемые в ее верхних слоях завихрения. Собранные Juno данные позволили определить, что они уходят на глубину около 3000 км.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что NASA опубликовало новое изображение Большого красного пятна на Юпитере.
Космический зонд Juno был запущен с Земли в августе 2011 года, достиг Юпитера в начале июля 2016-го и с тех пор ведет наблюдение за этой планетой. Сделанные камерой корабля JunoCam необработанные изображения доступны по адресу – https://missionjuno.swri.edu/junocam/.
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