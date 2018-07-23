Актер Пашинин рассказал об удовольствии от войны в Донбассе

Попадание противотанковой управляемой ракеты в автомобиль с людьми актер назвал лучшим, что он видел в своей жизни.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Актер фильмов «Адмирал» и «Мы из будущего» Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе, рассказал, что получает удовольствие от войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это приятно, всплеск гормонов. Ты получаешь чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили», — сказал Пашинин в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной.

Он отметил, что, когда стреляет в противника, «хочет попасть». При этом в самого Пашинина попасть сложно — у него есть охрана из солдат, которые его «берегут как зеницу ока».

Попадание противотанковой управляемой ракеты в автомобиль с людьми актер назвал лучшим, что он видел в своей жизни. «Это фантастическое зрелище», — подчеркнул Пашинин.

Год назад Анатолий Пашинин вступил в добровольческий батальон, который был создан на основе «Правого сектора» (организация, запрещенная в России). По его словам, он «не выполняет долг», а «кайф ловит». В Россию возвращаться актер не собирается.