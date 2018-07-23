В Госдуме предложили способ борьбы с нелегальными таксистами

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил Правительству РФ разрешить таксистам работать на основании патента. Об этом сообщает «Интерфакс».
Парламентарий направил председателю Правительства Дмитрию Медведеву письмо, в котором предлагает рассмотреть вопрос о легализации таксистов через покупку патентов. Депутат привел статистику, согласно которой в России работают 1,5 млн нелегальных таксистов.
Лысаков пояснил, что большинство нелегальных перевозчиков не хотят платить налоги и отчитываться о своей работе. По словам депутата, патент может стоить 15 — 20 тысяч рублей и действовать в течение года. Получение документа избавит перевозчиков от обязанности «общаться с налоговыми органами».
Парламентарий отметил, что бюджет РФ может ежегодно получать от такой меры дополнительно не менее 20 – 30 млрд рублей.
Следующая новость
В общем зачете победа досталась команде «Техно», вторую ступень пьедестала заняла молодежная сборная «ГРЭС», команда студотрядов завоевала «бронзу».
В экспозицию Валерия Ряшина «Служение» вошли десятки работ, посвященных человеческим эмоциям в момент совершения таинства.
На данный момент 30 процентов опрошенных хотят посмотреть зарубежное кино, на втором месте – мультфильмы, на третьем – легенды советского экрана.
Танцевальный коллектив школы-интерната занял второе место в номинации «Хореография».
За четыре дня участники форума посетят Ульяновск, Самару, Болгар и Казань.
Представители восьми регионов проведут 20-е заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа
Россию представила модель агентства «Мисс Татарстан» Алиса Маненок, она и завоевала главный титул конкурса World Beauty Queen 2018.
Алмаз Хазиев ранее занимал должность врача-онколога онкологического диспансера Казани.
Заместитель министра спорта Татарстана Алмаз Мингулов прокомментировал возможность создания гандбольной команды в Казани.
В период с января по июнь 2018 года на территорию республики было завезено 7 случаев лихорадки Денге.