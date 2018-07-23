В Госдуме предложили способ борьбы с нелегальными таксистами

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил дать возможность таксистам покупать патенты для легализации своей деятельности.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил Правительству РФ разрешить таксистам работать на основании патента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Парламентарий направил председателю Правительства Дмитрию Медведеву письмо, в котором предлагает рассмотреть вопрос о легализации таксистов через покупку патентов. Депутат привел статистику, согласно которой в России работают 1,5 млн нелегальных таксистов.

Лысаков пояснил, что большинство нелегальных перевозчиков не хотят платить налоги и отчитываться о своей работе. По словам депутата, патент может стоить 15 — 20 тысяч рублей и действовать в течение года. Получение документа избавит перевозчиков от обязанности «общаться с налоговыми органами».

Парламентарий отметил, что бюджет РФ может ежегодно получать от такой меры дополнительно не менее 20 – 30 млрд рублей.