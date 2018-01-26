Минспорта РТ – о гандбольном клубе в Казани: «Идет поиск источников финансирования»

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Фото: архив/Рамиль Гали
(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Заместитель министра спорта РТ Алмаз Мингулов на стартовой пресс-конференции чемпионата мира по пляжному гандболу заявил, что в настоящее время идет поиск источников финансирования для создания профессионального гандбольного клуба в Казани.
По словам замминистра спорта, сейчас в Татарстане существует программа развития гандбола. «Эти вопросы (о профессиональном клубе) сейчас обсуждаются, но все связано с финансовыми обязательствами, необходимы ресурсы. Сейчас идет поиск источников, но мы не останавливаемся только на создании профессионального клуба — в планах есть строительство специализированного спортсооружения для гандбола. Кроме того, также есть мысли о строительстве крытого Центра пляжных видов спорта, где также будет представлен пляжный гандбол», — отметил Мингулов.
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