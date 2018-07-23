Руководство IHF: «Надеемся, пляжный гандбол войдет в программу Олимпиады после 2020 года»

Первый вице-президент Международной Федерации гандбола подчеркнул, что пляжный гандбол сейчас представлен на международных турнирах.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Первый вице-президент Международной федерации гандбола (IHF) Жоэль Дельпланк на стартовой пресс-конференции чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани выразил надежду на то, что вид спорта попадет в программу Олимпийских игр после 2020 года.

В настоящее время широко обсуждается вопрос о включении пляжного гандбола в олимпийскую программу. «Надеюсь, это произойдет после Олимпиады 2020 года в Токио. В любом случае, решение принимает Международный олимпийский комитет, и им предстоит провести оценку всех видов спорта, претендующих на включение в программу Олимпийских игр», — отметил Дельпланк.

Функционер также добавил, что сегодня пляжный гандбол широко представлен на международной арене. «Помимо чемпионатов мира наш вид спорта воше в программу юношеских Олимпийских игр, на следующий год мы проведем Международные пляжные игры в Сан-Диего. Наконец, на Олимпиаде в Токио в 2020 году нам предстоят показательные выступления», — добавил первый вице-президент IHF.