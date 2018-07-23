Роман Калашников: «Постараемся показать максимум на чемпионате мира в Казани»

Капитан сборной России по пляжному гандболу поделился ожиданиями от предстоящего первенства планеты.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Лидер мужской сборной России по пляжному гандболу Роман Калашников перед стартом на чемпионате мира в Казани подчеркнул, что команда намерена показать максимум и порадовать зрителей своей игрой.

Мужская российская сборная не завоевывала медалей чемпионата мира по пляжному гандболу с 2004 года. «Сегодня в команде собрался состав, который может показать достойный результат. Мы будем стараться показать максимум на турнире. Да, нам досталась не самая легкая группа, которую мы же себе и выбрали. Но для игроков это — настоящий вызов: будем прикладывать все усилия и с первого матча показывать свою готовность. Хотим показать максимально возможный результат и доставить удовольствие публике своей игрой», — отметил игрок.

Чемпионат мира по пляжному гандболу стартует в Казани 24 июля — мужская сборная России на групповом этапе сыграет против команд Бразилии, США и Швеции. Откроют турнир для себя россияне матчем против шведов: он состоится 24 июля в 11.30 (время московское).