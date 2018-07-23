Роман Калашников: «Постараемся показать максимум на чемпионате мира в Казани»

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Лидер мужской сборной России по пляжному гандболу Роман Калашников перед стартом на чемпионате мира в Казани подчеркнул, что команда намерена показать максимум и порадовать зрителей своей игрой.
Мужская российская сборная не завоевывала медалей чемпионата мира по пляжному гандболу с 2004 года. «Сегодня в команде собрался состав, который может показать достойный результат. Мы будем стараться показать максимум на турнире. Да, нам досталась не самая легкая группа, которую мы же себе и выбрали. Но для игроков это — настоящий вызов: будем прикладывать все усилия и с первого матча показывать свою готовность. Хотим показать максимально возможный результат и доставить удовольствие публике своей игрой», — отметил игрок.
Чемпионат мира по пляжному гандболу стартует в Казани 24 июля — мужская сборная России на групповом этапе сыграет против команд Бразилии, США и Швеции. Откроют турнир для себя россияне матчем против шведов: он состоится 24 июля в 11.30 (время московское).
Следующая новость
Ущерб, причиненный 57-летним жителем Ютазинского района республики, превысил 100 тысяч рублей.
Отключение произойдет в Набережных Челнах, Лениногорске, Чистополе, а также в Кукморском районе.
Президент Татарстана направил генералу армии поздравительную телеграмму.
Капитан сборной России по пляжному гандболу поделился ожиданиями от предстоящего первенства планеты.
Специалисты три месяца наблюдали за автомобилистами Казани.
Заработную плату получили 90 работников компании «Трансмолоко».
Гандболистка сборной России прокомментировала предстоящий старт чемпионата мира в Казани.
Общественники настаивают на проверке состояния проезжей части в районе села Большое Афанасово.
Впервые за всю историю конкурса корона «Мисс Туризм России» дважды останется в одном регионе, так как в 2017 году победу завоевала Зульфия Шарафеева.
Первый вице-президент IHF оценил готовность столицы Татарстана к первенству планеты по пляжному гандболу.
В программу фестиваля уличных культур включены соло и баттлы, граффити, кикскут, скейтбординг, ВМХ, хип-хоп и брейк-данс, а также живая музыка.
На русском и татарском кладбищах по улице Северной пройдёт ремонт дорог
В ведомстве считают, что назначение субсидии только жителям домов, отапливаемых ОАО «Таттеплосбыт», несправедливо по отношению к другим гражданам.
Председателем комитета стал экс-гендиректор благотворительного фонда «Закят» Ирек хазрат Зиганшин.
С 16 по 22 июля на территории республики зарегистрировано 5 тысяч 294 заболевших ОРВИ.
Казанцы в среднем тратят на страховку 14,3 тысячи рублей, что составляет 40 процентов от средней зарплаты.
Бывший руководитель Управления здравоохранения Челнов Олег Сабаев вскоре займет новую позицию в системе республиканского здравоохранения.
В «черном списке» оказались как объекты старых дворов, так и новостроек.
В текущем году ремонт пройдет в 13 городских и сельских школах и 12 детских садах.
Крупное архитектурное мероприятие под кураторством Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы будет проходить с 3 по 7 октября.