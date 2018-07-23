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В Татарстане руководитель предприятия попал под суд за невыплату зарплаты 32 работникам

Елена Кривопатре

23 июля 2018, 19:19

Происшествия

В Татарстане 20 тысяч человек имеют долги по алиментам

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Фото: Елена Кривопатре

Сегодня на межрегиональной конференции приставы обсудили дополнительные меры воздействия на должников.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Татарстане 20 тысяч человек имеют долги по алиментам. Сегодня в Федеральной службе судебных приставов провели конференцию, где обсудили меры воздействия на должников по алиментам.

По видеосвязи к обсуждению подключились все регионы России. Кроме представителей ФССП, свои предложения выдвинули представители профильных министерств, ведомств, субъектов Российской Федерации, институтов уполномоченных по правам человека и ребенка, а также члены экспертного сообщества.

Федеральная служба увеличила количество рейдов по поиску нерадивых родителей. «В таких рейдах участвуют не только приставы-исполнители из специализированных отделов по взысканию алиментов, но и полный состав всех структурных подразделений судебных приставов. Раньше мы проводили такие мероприятия раз в квартал, а сейчас перешли на ежемесячные рейды. И результат дает о себе знать – если в 2017 году в результате только рейдов мы взыскали 37 миллионов рублей, то в мае благодаря таким мероприятиям мы взыскали в день проведения рейда 51 миллион рублей», – рассказал директор ФССП России Дмитрий Аристов.


В марте этого года в силу вступил закон о признании должников по алиментам «безвестно отсутствующими». Теперь ребенок должника может получать выплаты от государства по причине потере кормильца. Пока в Татарстане безвестно отсутствующими были признаны только два неплательщика. «Розыском должников по алиментам занимаются приставы, а не МВД, соответственно наших материалов было недостаточно. А теперь по нашим материалам должны приниматься решения о признании гражданина безвестно отсутствующим», - рассказал заместитель руководителя управления Анвар Закиров.

Он отметил, что на сегодняшний день самые эффективные из уже существующих мер воздействия – это лишение водительских прав и ограничение выезда за границу. Правда в некоторых случаях, лишение прав ставит в тупик и должника, и взыскателя. К примеру, если работа неплательщика связана с автомобилем.

На конференции также обсудили смягчение некоторых видов наказаний. Учитывать нужно и тяжелые жизненные ситуации, в которые попадают должники, отметили сотрудники ведомства.

В ходе обсуждения было предложение чаще применять принудительные работы, создать специализированный отдел по розыску должников и уменьшить размер неустойки, чтобы облегчить выплаты. Все предложения будут направлены в федеральное управление в письменной форме и рассмотрены в течение двух месяцев.
 

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