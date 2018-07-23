Елена Устич: «Играть на чемпионате мира в спортивной столице России – честь для нас»

Гандболистка сборной России прокомментировала предстоящий старт чемпионата мира в Казани.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Игрок сборной России по пляжному гандболу Елена Устич в преддверии старта чемпионата мира в Казани назвала «честью» возможность игроков выступить на турнире такого уровня в спортивной столице России.

Наивысшим достижением женской сборной России по пляжному гандболу на чемпионатах мира является победа в 2004 году, а в последний раз россиянки играли в финальном турнире первенства планеты 10 лет назад. «Играть на чемпионате мира в спортивной столице России для нас — большая честь. Мы будем стараться показывать лучшую игру и бороться за медали. Надеемся, что гандбол приживется в Татарстане и будет развиваться с каждым годом», — подчеркнула Устич.

Чемпионат мира по пляжному гандболу начнется в Казани 24 июля. Россиянки сыграют в группе против сборных Бразилии, США и Таиланда. Первым матчем женской сборной России на турнире станет встреча с бразильянками — она пройдет 24 июля в 10.40 (мск).