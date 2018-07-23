Жоэль Дельпланк: «Чемпионат мира по пляжному гандболу в Казани будет превосходным»

Первый вице-президент IHF оценил готовность столицы Татарстана к первенству планеты по пляжному гандболу.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Первый вице-президент Международной федерации гандбола (IHF) Жоэль Дельпланк на стартовой пресс-конференции чемпионата мира по пляжному гандболу в Казани заявил, что турнир в столице Татарстана получится превосходным.

Функционер отметил, что уже давно знаком с Казанью, поскольку город является спортивной столицей России. «Турнир получится превосходным и зрелищным: помимо работы в IHF я возглавляю Федерацию гандбола Франции и хорошо знаю Казань. Здесь все пройдет на высшем уровне благодаря потрясающей команде профессионалов — оргкомитет полностью готов к чемпионату», — заявил Дельпланк.

Чемпионат мира по пляжному гандболу пройдет в Казани с 24 по 29 июля, участие в нем примут 32 команды из 24 стран мира. И мужская, и женская сборная России выступит на турнире на правах страны-хозяйки первенства планеты.