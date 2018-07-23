Узбекистан испытает татарстанские сорта зерновых и картофеля

Делегация из Узбекистана посетила тепличный комбинат «Майский».

(Казань, 23 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Глава делегации Ташкентской области Узбекистана, начальник Управления сельского хозяйства Саъди Шерматов выразил готовность испытать выведенные в Татарстане сорта озимых зерновых, зернобобовых культур и картофеля в условиях своего региона. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Делегация во главе с Шерматовым посетила ООО «Тепличный комбинат "Майский"» в рамках рабочего визита в Татарстан.

Финансовый директор компании Руслан Ганиев рассказал об особенностях выращивания сельскохозяйственных культур в закрытом грунте. С учетом климата Узбекистана он порекомендовал гостям использовать теплицы 5-го поколения Ultra Clima.

Далее за круглым столом в Татарском НИИ сельского хозяйства КазНЦ РАН обсуждались вопросы селекции, семеноводства и мелиорации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что делегация из Узбекистана заинтересовалась рыбоводческим комплексом в Лаишеве.