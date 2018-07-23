Фестиваль уличных культур «Позитив улиц» пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу

Рекомендуем
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). С 23 по 27 июля в казанских парках пройдет мастер-класс по технике речи в сквере Аксенова, цикл кинопоказов «Ретро-четверг» в парке «Крылья Советов» и фестиваль уличных культур «Позитив улиц» в Горкинско-Ометьевском лесу, сообщает Дирекция парков и скверов.
23 июля в парке «Черное озеро» пройдет первая встреча «Спикер-клуба» — мероприятие для начинающих спикеров и уже опытных ораторов. Любой желающий сможет выступить перед публикой с любой подготовленной заранее темой.
24 июля в сквере имени Аксенова пройдут «Чтения ртом». Любители литературы смогут выйти на сцену и прочитать перед публикой стихотворение или прозу, выбранные на свой вкус. «Чтения ртом» — возможность собраться с единомышленниками, послушать отрывки из произведений. 25 июля здесь же представят комедию «Самый лучший день» режиссера Жоры Крыжовникова.
В среду, 25 июля, в парке «Крылья Советов» студия танца «Андерсен» научит гостей парка танцевать вальс, польку, контрданс и другие исторические танцы XIX столетия. 26 июля в парке состоится «Ретро-четверг». Жители и гости города смогут насладиться комедией «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Начало сеанса в 21:00.
25 и 26 июля в парке Горького состоится Всемирный фестиваль уличного кино. Зрителям будут представлены короткометражки молодых российских и татарстанских режиссеров. Гости фестиваля смогут проголосовать за понравившийся фильм, посветив фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и в конце лета определят народного фаворита.
В пятницу, 27 июля, Горкинско-Ометьевском лесу, пройдет открытие всероссийского фестиваля уличных культур «Позитив улиц». Более трехсот участников съедутся в Казань из Краснодарского края, Кировской, Самарской и Саратовской областей. В программу включены соло и командные баттлы, граффити, кикскут, скейтбординг, ВМХ, хип-хоп и брейк-данс, а также живая музыка.
Следующая новость
Ущерб, причиненный 57-летним жителем Ютазинского района республики, превысил 100 тысяч рублей.
Отключение произойдет в Набережных Челнах, Лениногорске, Чистополе, а также в Кукморском районе.
Президент Татарстана направил генералу армии поздравительную телеграмму.
Капитан сборной России по пляжному гандболу поделился ожиданиями от предстоящего первенства планеты.
Специалисты три месяца наблюдали за автомобилистами Казани.
Заработную плату получили 90 работников компании «Трансмолоко».
Гандболистка сборной России прокомментировала предстоящий старт чемпионата мира в Казани.
Общественники настаивают на проверке состояния проезжей части в районе села Большое Афанасово.
Впервые за всю историю конкурса корона «Мисс Туризм России» дважды останется в одном регионе, так как в 2017 году победу завоевала Зульфия Шарафеева.
Первый вице-президент IHF оценил готовность столицы Татарстана к первенству планеты по пляжному гандболу.
В программу фестиваля уличных культур включены соло и баттлы, граффити, кикскут, скейтбординг, ВМХ, хип-хоп и брейк-данс, а также живая музыка.
На русском и татарском кладбищах по улице Северной пройдёт ремонт дорог
В ведомстве считают, что назначение субсидии только жителям домов, отапливаемых ОАО «Таттеплосбыт», несправедливо по отношению к другим гражданам.
Председателем комитета стал экс-гендиректор благотворительного фонда «Закят» Ирек хазрат Зиганшин.
С 16 по 22 июля на территории республики зарегистрировано 5 тысяч 294 заболевших ОРВИ.
Казанцы в среднем тратят на страховку 14,3 тысячи рублей, что составляет 40 процентов от средней зарплаты.
Бывший руководитель Управления здравоохранения Челнов Олег Сабаев вскоре займет новую позицию в системе республиканского здравоохранения.
В «черном списке» оказались как объекты старых дворов, так и новостроек.
В текущем году ремонт пройдет в 13 городских и сельских школах и 12 детских садах.
Крупное архитектурное мероприятие под кураторством Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы будет проходить с 3 по 7 октября.