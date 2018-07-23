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Татар-информ

23 июля 2018, 18:24

Общество

Фестиваль уличных культур «Позитив улиц» пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу

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В программу фестиваля уличных культур включены соло и баттлы, граффити, кикскут, скейтбординг, ВМХ, хип-хоп и брейк-данс, а также живая музыка.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). С 23 по 27 июля в казанских парках пройдет мастер-класс по технике речи в сквере Аксенова, цикл кинопоказов «Ретро-четверг» в парке «Крылья Советов» и фестиваль уличных культур «Позитив улиц» в Горкинско-Ометьевском лесу, сообщает Дирекция парков и скверов.

23 июля в парке «Черное озеро» пройдет первая встреча «Спикер-клуба» — мероприятие для начинающих спикеров и уже опытных ораторов. Любой желающий сможет выступить перед публикой с любой подготовленной заранее темой.

24 июля в сквере имени Аксенова пройдут «Чтения ртом». Любители литературы смогут выйти на сцену и прочитать перед публикой стихотворение или прозу, выбранные на свой вкус. «Чтения ртом» — возможность собраться с единомышленниками, послушать отрывки из произведений. 25 июля здесь же представят комедию «Самый лучший день» режиссера Жоры Крыжовникова.

В среду, 25 июля, в парке «Крылья Советов» студия танца «Андерсен» научит гостей парка танцевать вальс, польку, контрданс и другие исторические танцы XIX столетия. 26 июля в парке состоится «Ретро-четверг». Жители и гости города смогут насладиться комедией «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Начало сеанса в 21:00.

25 и 26 июля в парке Горького состоится Всемирный фестиваль уличного кино. Зрителям будут представлены короткометражки молодых российских и татарстанских режиссеров. Гости фестиваля смогут проголосовать за понравившийся фильм, посветив фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и в конце лета определят народного фаворита.

В пятницу, 27 июля, Горкинско-Ометьевском лесу, пройдет открытие всероссийского фестиваля уличных культур «Позитив улиц». Более трехсот участников съедутся в Казань из Краснодарского края, Кировской, Самарской и Саратовской областей. В программу включены соло и командные баттлы, граффити, кикскут, скейтбординг, ВМХ, хип-хоп и брейк-данс, а также живая музыка.

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