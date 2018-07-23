В Минтруде Татарстана объяснили отмену субсидий на тепло

Рекомендуем
(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Предоставление татарстанцам субсидий на тепло, введеных в 2012 году, носило временный характер. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в Министерстве труда, занятости и соцзащиты РТ.
В 2012 году Правительством РТ было принято постановление «О предоставлении целевой субсидии на сглаживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги гражданам, проживающим в жилых помещениях, теплоснабжение которых осуществляется ОАО «Таттеплосбыт».
«Вышеуказанная мера социальной поддержки носила временный характер. Целью ее введения являлось обеспечение эффективных мер адресной социальной защиты граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг», — указано в сообщении ведомства.
В Минтруде РТ считают, что предоставление субсидии только гражданам, проживающим в домах, теплоснабжение которых осуществляется ОАО «Таттеплосбыт», ставит их в неравное положение с жителями домов, отапливаемых другими компаниями. По этой причине с 1 июля 2018 года назначение субсидии на тепло прекращено.
При этом в ведомстве подчеркивают, что гражданам, являющимся получателями целевой субсидии на тепло по состоянию на 1 июля 2018 года, поддержку будут оказывать до окончания срока ее назначения.
«Информация о завершении предоставления целевой субсидии на сглаживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги будет размещена на счетах за жилищно-коммунальные услуги и доведена до каждого получателя», — говорится в сообщении Минтруда РТ.
В ведомстве напоминают, что граждане могут получить субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. В случае, если размер платы за жилищно-коммунальные услуги, рассчитанной в пределах регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышает 21 процент от совокупного дохода семьи, граждане могут обратиться в отделение Республиканского центра материальной помощи по месту жительства за назначением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Следующая новость
Ущерб, причиненный 57-летним жителем Ютазинского района республики, превысил 100 тысяч рублей.
Отключение произойдет в Набережных Челнах, Лениногорске, Чистополе, а также в Кукморском районе.
Президент Татарстана направил генералу армии поздравительную телеграмму.
Капитан сборной России по пляжному гандболу поделился ожиданиями от предстоящего первенства планеты.
Специалисты три месяца наблюдали за автомобилистами Казани.
Заработную плату получили 90 работников компании «Трансмолоко».
Гандболистка сборной России прокомментировала предстоящий старт чемпионата мира в Казани.
Общественники настаивают на проверке состояния проезжей части в районе села Большое Афанасово.
Впервые за всю историю конкурса корона «Мисс Туризм России» дважды останется в одном регионе, так как в 2017 году победу завоевала Зульфия Шарафеева.
Первый вице-президент IHF оценил готовность столицы Татарстана к первенству планеты по пляжному гандболу.
В программу фестиваля уличных культур включены соло и баттлы, граффити, кикскут, скейтбординг, ВМХ, хип-хоп и брейк-данс, а также живая музыка.
На русском и татарском кладбищах по улице Северной пройдёт ремонт дорог
В ведомстве считают, что назначение субсидии только жителям домов, отапливаемых ОАО «Таттеплосбыт», несправедливо по отношению к другим гражданам.
Председателем комитета стал экс-гендиректор благотворительного фонда «Закят» Ирек хазрат Зиганшин.
С 16 по 22 июля на территории республики зарегистрировано 5 тысяч 294 заболевших ОРВИ.
Казанцы в среднем тратят на страховку 14,3 тысячи рублей, что составляет 40 процентов от средней зарплаты.
Бывший руководитель Управления здравоохранения Челнов Олег Сабаев вскоре займет новую позицию в системе республиканского здравоохранения.
В «черном списке» оказались как объекты старых дворов, так и новостроек.
В текущем году ремонт пройдет в 13 городских и сельских школах и 12 детских садах.
Крупное архитектурное мероприятие под кураторством Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы будет проходить с 3 по 7 октября.