В Минтруде Татарстана объяснили отмену субсидий на тепло

В ведомстве считают, что назначение субсидии только жителям домов, отапливаемых ОАО «Таттеплосбыт», несправедливо по отношению к другим гражданам.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Предоставление татарстанцам субсидий на тепло, введеных в 2012 году, носило временный характер. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в Министерстве труда, занятости и соцзащиты РТ.

В 2012 году Правительством РТ было принято постановление «О предоставлении целевой субсидии на сглаживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги гражданам, проживающим в жилых помещениях, теплоснабжение которых осуществляется ОАО «Таттеплосбыт».

«Вышеуказанная мера социальной поддержки носила временный характер. Целью ее введения являлось обеспечение эффективных мер адресной социальной защиты граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг», — указано в сообщении ведомства.

В Минтруде РТ считают, что предоставление субсидии только гражданам, проживающим в домах, теплоснабжение которых осуществляется ОАО «Таттеплосбыт», ставит их в неравное положение с жителями домов, отапливаемых другими компаниями. По этой причине с 1 июля 2018 года назначение субсидии на тепло прекращено.

При этом в ведомстве подчеркивают, что гражданам, являющимся получателями целевой субсидии на тепло по состоянию на 1 июля 2018 года, поддержку будут оказывать до окончания срока ее назначения.

«Информация о завершении предоставления целевой субсидии на сглаживание роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги будет размещена на счетах за жилищно-коммунальные услуги и доведена до каждого получателя», — говорится в сообщении Минтруда РТ.

В ведомстве напоминают, что граждане могут получить субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. В случае, если размер платы за жилищно-коммунальные услуги, рассчитанной в пределах регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышает 21 процент от совокупного дохода семьи, граждане могут обратиться в отделение Республиканского центра материальной помощи по месту жительства за назначением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.