В ДУМ РТ сменился руководитель комитета по стандарту «Халяль»

Председателем комитета стал экс-гендиректор благотворительного фонда «Закят» Ирек хазрат Зиганшин.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Новым председателем комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульма Татарстана стал Ирек хазрат Зиганшин, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

С 2016 года Зиганшин был генеральным директором благотворительного фонда «Закят» при ДУМ РТ. До этого он был имамом мечети «Марджани», занимал пост проректора Российского исламского университета, заместителя Председателя комитета по стандарту «Халяль». Кроме того, он был начальником протокольного отдела муфтия ДУМ РТ.

Комитет по стандарту «Халяль» при ДУМ РТ создан в 2005 году. Ведомство контролирует производство и реализацию халяльной продукции.