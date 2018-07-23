В Казанском Кремле откроется фотовыставка о ликах таинства молитвы

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(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). 24 июля в выставочном зале «Манеж» на территории Казанского Кремля откроется фотовыставка о ликах таинства молитвы Валерия Ряшина «Служение». В экспозицию вошли десятки работ, посвященных человеческим эмоциям в момент совершения таинства, сообщает пресс-служба музея-заповедника.
Валерий Ряшин уверен, что иконы в его работах занимают место полноценного героя снимка, поскольку они годами, десятками лет впитывают и «аккумулируют» человеческие чувства. На выставке «Служение» нет ни одного постановочного кадра. Каждая работа – это случайно пойманная эмоция: сияние в глазах, задумчивость, скорбь, радость.
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В общем зачете победа досталась команде «Техно», вторую ступень пьедестала заняла молодежная сборная «ГРЭС», команда студотрядов завоевала «бронзу».
В экспозицию Валерия Ряшина «Служение» вошли десятки работ, посвященных человеческим эмоциям в момент совершения таинства.
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