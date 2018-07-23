Бывший руководитель Управления здравоохранения Челнов Олег Сабаев вскоре займет новую позицию в системе республиканского здравоохранения.

(Набережные Челны, 23 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах представили нового руководителя Управления здравоохранения, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков представил главным врачам города нового руководителя Управления здравоохранения по Набережным Челнам. Им стал Нияз Фатыхов. До нового назначения он исполнял обязанности руководителя поликлиники медицинской санчасти МВД по Республике Татарстан.

Министр отметил, что кадровый ход — общее решение министерства и руководства города. Садыков также подчеркнул, что в Набережных Челнах создана сильная команда руководителей лечебных учреждений, за которыми стоят коллективы профессионалов.

Марат Садыков поблагодарил Олега Сабаева за работу и высокие результаты, достигнутые за последние годы.

Напомним, что в республиканском рейтинге система здравоохранения Автограда два года подряд занимала лидирующую позицию. Также было анонсировано, что Олег Сабаев вскоре будет представлен на новой позиции в системе республиканского здравоохранения.