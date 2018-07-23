Казань проведет Международный фестиваль по застройке Волги от речного порта до Кировского моста

Крупное архитектурное мероприятие под кураторством Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы будет проходить с 3 по 7 октября.

Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Осенью в Казани пройдет международный архитектурный фестиваль «Эко-Берег», одной из главных задач которого станет открытый конкурс на разработку планировки берегов Волги на участке от Речного порта Казани до Кировского моста с сохранением исторических, культурных и природных объектов. Мероприятие, которое уже несколько лет под эгидой Союза Московских архитекторов проводится в разных городах России, анонсирует пресс-служба архитектурного фестиваля.

С 3 по 7 октября в Казани эксперты в формате научной конференции обсудят «Проблемы реновации прибрежных территорий реки Волга». Соорганизаторами мероприятия стали также Кабинет министров РТ и исполком Казани, известной уникальными прибрежными ландшафтами и высоким рекреационным потенциалом. Авторитетные архитекторы обсудят сложности освоения береговых пространств одной из крупнейших европейских рек, прочтут лекции. Кроме того участникам фестиваля предстоят экскурсии по строящимся объектам Казани.

До 17 августа архитекторы, градостроители, дизайнеры архитектурной среды, и творческие коллективы могут подать заявки для участия в Международном конкурсе проектов по реновации береговой линии Волги в центре Казани.

Впервые о планах проведения Международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег» в столице РТ стало известно в декабре 2017 года. Тогда в КГАСУ фестиваль презентовали казанцам его координатор Елена Жильникова и президент Союза архитекторов России, Заслуженный архитектор России Николай Шумаков.

Позже, весной 2018 года, во время I Международного инвестиционного форума архитектуры и дизайна SIYUM, участие в котором приняли министр строительства РФ Михаил Мень и Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Владимир Кудряшев сообщил в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ», что решение о проведении конкурса «Эко-Берег» в Казани – одна из задач участников форума.