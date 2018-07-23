Главное
В Татарстане руководитель предприятия попал под суд за невыплату зарплаты 32 работникам

Татар-информ

23 июля 2018, 17:24

ОбществоАктуальная урбанистика Татарстана

Казань проведет Международный фестиваль по застройке Волги от речного порта до Кировского моста

Крупное архитектурное мероприятие под кураторством Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы будет проходить с 3 по 7 октября.

Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Осенью в Казани пройдет международный архитектурный фестиваль «Эко-Берег», одной из главных задач которого станет открытый конкурс на разработку планировки берегов Волги на участке от Речного порта Казани до Кировского моста с сохранением исторических, культурных и природных объектов. Мероприятие, которое уже несколько лет под эгидой Союза Московских архитекторов проводится в разных городах России, анонсирует пресс-служба архитектурного фестиваля.

С 3 по 7 октября в Казани эксперты в формате научной конференции обсудят «Проблемы реновации прибрежных территорий реки Волга». Соорганизаторами мероприятия стали также Кабинет министров РТ и исполком Казани, известной уникальными прибрежными ландшафтами и высоким рекреационным потенциалом. Авторитетные архитекторы обсудят сложности освоения береговых пространств одной из крупнейших европейских рек, прочтут лекции. Кроме того участникам фестиваля предстоят экскурсии по строящимся объектам Казани.

До 17 августа архитекторы, градостроители, дизайнеры архитектурной среды, и творческие коллективы могут подать заявки для участия в Международном конкурсе проектов по реновации береговой линии Волги в центре Казани.

Впервые о планах проведения Международного архитектурного фестиваля «Эко-Берег» в столице РТ стало известно в декабре 2017 года. Тогда в КГАСУ фестиваль презентовали казанцам его координатор Елена Жильникова и президент Союза архитекторов России, Заслуженный архитектор России Николай Шумаков.

Позже, весной 2018 года, во время I Международного инвестиционного форума архитектуры и дизайна SIYUM, участие в котором приняли министр строительства РФ Михаил Мень и Президент РТ Рустам Минниханов, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Владимир Кудряшев сообщил в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ», что решение о проведении конкурса «Эко-Берег» в Казани – одна из задач участников форума.

Реклама

Следующая новость

Рустам Минниханов поздравил Махмута Гареева с 95-летием
Новости дня
19:29
В Татарстане судят жителя Уруссу, который публично оскорбил следователя и сжег машины полицейских

Ущерб, причиненный 57-летним жителем Ютазинского района республики, превысил 100 тысяч рублей.

19:24
В ряде городов и деревень Татарстана будет отключено теле- и радиовещание

Отключение произойдет в Набережных Челнах, Лениногорске, Чистополе, а также в Кукморском районе.

19:20
Рустам Минниханов поздравил Махмута Гареева с 95-летием

Президент Татарстана направил генералу армии поздравительную телеграмму.

19:19
В Татарстане 20 тысяч человек имеют долги по алиментам
19:12
Роман Калашников: «Постараемся показать максимум на чемпионате мира в Казани»

Капитан сборной России по пляжному гандболу поделился ожиданиями от предстоящего первенства планеты.

19:10
Эксперты: Почти 5 процентов казанских водителей говорят по телефону за рулем

Специалисты три месяца наблюдали за автомобилистами Казани.

19:06
Украина может ввести санкции в отношении черноморских портов России
18:58
Сельхозпредприятие Чистопольского района погасило миллионный долг по зарплате

Заработную плату получили 90 работников компании «Трансмолоко».

18:54
Актер Пашинин рассказал об удовольствии от войны в Донбассе
18:50
Умерла звезда сериала «Третья планета от Солнца» Элмари Вендел
18:48
Елена Устич: «Играть на чемпионате мира в спортивной столице России – честь для нас»

Гандболистка сборной России прокомментировала предстоящий старт чемпионата мира в Казани.

18:41
Ямочный флешмоб вынудил ОНФ Татарстана направить внеочередное требование в ГИБДД Нижнекамска

Общественники настаивают на проверке состояния проезжей части в районе села Большое Афанасово.

18:32
Красавица из Казани завоевала титул «Мисс Туризм России»

Впервые за всю историю конкурса корона «Мисс Туризм России» дважды останется в одном регионе, так как в 2017 году победу завоевала Зульфия Шарафеева.

18:26
Жоэль Дельпланк: «Чемпионат мира по пляжному гандболу в Казани будет превосходным»

Первый вице-президент IHF оценил готовность столицы Татарстана к первенству планеты по пляжному гандболу.

18:24
Фестиваль уличных культур «Позитив улиц» пройдет в Горкинско-Ометьевском лесу

В программу фестиваля уличных культур включены соло и баттлы, граффити, кикскут, скейтбординг, ВМХ, хип-хоп и брейк-данс, а также живая музыка.

18:16
Мензелинск обустроит два кладбища за 5,8 миллиона рублей

На русском и татарском кладбищах по улице Северной пройдёт ремонт дорог

18:10
В Минтруде Татарстана объяснили отмену субсидий на тепло

В ведомстве считают, что назначение субсидии только жителям домов, отапливаемых ОАО «Таттеплосбыт», несправедливо по отношению к другим гражданам.

18:04
В ДУМ РТ сменился руководитель комитета по стандарту «Халяль»

Председателем комитета стал экс-гендиректор благотворительного фонда «Закят» Ирек хазрат Зиганшин.

18:00
За неделю заболеваемость ОРВИ в Татарстане выросла на 10 процентов

С 16 по 22 июля на территории республики зарегистрировано 5 тысяч 294 заболевших ОРВИ.

17:54
Цена КАСКО в Казани оказалась одной из самых доступных в России

Казанцы в среднем тратят на страховку 14,3 тысячи рублей, что составляет 40 процентов от средней зарплаты.

17:52
В Набережных Челнах представили нового руководителя Управления здравоохранения

Бывший руководитель Управления здравоохранения Челнов Олег Сабаев вскоре займет новую позицию в системе республиканского здравоохранения.

17:46
Путин и Назарбаев обсудили подготовку к Каспийскому саммиту
17:36
Молодежное движение ОНФ в РТ выявило недочеты детских и спортивных дворовых зон Казани

В «черном списке» оказались как объекты старых дворов, так и новостроек.

17:26
На ремонт школ и детсадов в Заинском районе выделили восемь миллионов рублей

В текущем году ремонт пройдет в 13 городских и сельских школах и 12 детских садах.

17:24
Казань проведет Международный фестиваль по застройке Волги от речного порта до Кировского моста

Крупное архитектурное мероприятие под кураторством Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы будет проходить с 3 по 7 октября.

События