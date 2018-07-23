Жителей Татарстана предупредили об эпидемии лихорадки Денге в Таиланде и на Кубе

В период с января по июнь 2018 года на территорию республики было завезено 7 случаев лихорадки Денге.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). В Республике Куба зарегистрирована вспышка лихорадки Денге. Заболевание также широко распространено в Юго-Восточной Азии: Таиланде, Китае, Малайзии, Японии, в Индии и Африке. В 2016 и 2017 году в Татарстане зарегистрировано 8 завозных случаев Лихорадки Денге, а с января по июнь 2018 года на территорию республики уже завезено 7 случаев.

Заражения преимущественно происходили в Таиланде, а также в Шри-Ланке, во Вьетнаме, в Доминиканской республике и на Филиппинах, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Лихорадка Денге передается через укусы москитов. В течение нескольких часов после укуса у больных появляются сильный озноб, головная боль, боли в мышцах и суставах, жжение и покраснение глаз, кашель и насморк, тошнота и рвота, температура поднимается до 40-41 градуса. В ряде случаев наблюдается светобоязнь, сыпь на сгибах рук и ног, на коже груди и живота. При первых же подозрениях специалисты рекомендуют обращаться в медицинские службы.